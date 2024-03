Die Gewerkschaft Verdi verschärft den geplanten Warnstreik im Luftverkehr. Parallel zum Ausstand des Lufthansa-Bodenpersonals ruft die Gewerkschaft nach eigenen Angaben für Donnerstag auch die Luftsicherheitskräfte in Frankfurt und Hamburg zur Arbeitsniederlegung auf. An beiden Flughäfen soll es einen ganztägigen Arbeitskampf in der Personen- und Warenkontrolle, der Frachtkontrolle und in Servicebereichen geben.