Der sächsische DGB-Chef Markus Schlimbach hat am Montag die weiterhin bestehende Lohnlücke zwischen Ost und West kritisiert und von den zukünftigen Koalitionären in Sachsen eine Offensive zur Stärkung der Tarifbindung in Sachsen gefordert.

Schlimbach sagte: "Beschäftigte in Ostdeutschland arbeiten ab dem 22. Oktober bis zum Jahresende rechnerisch betrachtet unbezahlt." Wer im Osten beschäftigt ist, habe durchschnittlich 19 Prozent beziehungsweise 838,46 Euro brutto im Monat weniger auf dem Lohnzettel als Beschäftigte im Westen.



"Das muss sich ändern, zumal die Wirtschaft in Ostdeutschland in den letzten Jahren meist stärker gewachsen ist als in Westdeutschland", fordert Schlimbach. Davon müssten "endlich auch die Beschäftigten profitieren".