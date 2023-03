Der bundesweite Warnstreik am Montag legt sachsenweit den Regional- und Fernverkehr der Bahn sowie den Bus- und Straßenbahnverkehr in fünf Städten lahm. Betroffen sind laut Gewerkschaft Verdi die Verkehrsbetriebe in Leipzig , Dresden , Chemnitz , Zwickau und Plauen .

Verdi kündigt hier den kompletten Stillstand an. "Wir werden am 27. März einen historischen Streiktag erleben, indem wir gemeinsam die Beschäftigten der Verkehrsinfrastruktur in Deutschland in den Streik rufen und damit, davon gehen wir aus, das Land in großen Teilen zum Stillstand bringen werden", sagte Verdi-Sprecher Paul Schmidt.