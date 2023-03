Der Präsident des kommunalen Arbeitgeberverbandes in Sachsen, Ralf Hänsel (CDU), kann das verstehen, findet die von Verdi geforderten 10,5 Prozent beziehungsweise mindestens 500 Euro aber für überzogen: "Ich halte es für einen Fehler, die Lohnforderungen automatisch an der Inflation festzumachen. Bei den Überlegungen sollte man auch einbeziehen, dass es verschiedene Entlastungspakete der Bundesregierung gegeben hat", sagte Hänsel, der einen Abschluss im Bereich von zwei bis drei Prozent als sinnvoll betrachtet.

Die Wirtschaftsjournalistin Lisa Nienhaus findet die Streiks noch aus einem anderen Grund heikel. "Bei privatwirtschaftlichen Unternehmen gibt es ganz klassisch den Konflikt Kapital gegen Arbeit. Im öffentlichen Dienst werden bei den Streiks aber die Steuerzahler geschädigt, also diejenigen, die die Kita-Erzieherin oder den Müllmann am Ende bezahlen", gibt Nienhaus zu bedenken. Allerdings seien die Gewerkschaften, aber auch die einzelnen Arbeitnehmer gegenwärtig in einer guten Postion, um ihre Forderungen durchzusetzen, so Nienhaus.