Für Katharina Raschdorf von Verdi ist der jährliche feministische Kampftag am 8. März ein wichtiger Tag für ihre Arbeit. Schon der Streik des Kitapersonals am Frauentag im letzten Jahr sei ein kleiner Erfolg gewesen. Zwei Regenerationstage wurden Mitarbeitenden zugestanden, um sie zu entlasten. Es seien vor allem Frauen, die in Kitas unter schwierigen Arbeitsbedingungen und ungenügender Bezahlung leiden, sagt Raschdorf.