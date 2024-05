Die AfD hatte einen eigenen 20-seitigen Bericht zum Untersuchungsausschuss vorgelegt. Darin blieb sie bei ihren Vorwürfen gegen Sachsens Behörden. Carsten Hütter kritisierte den Ausschuss als parteiisch für die Staatsregierung und beschrieb die Atmosphäre in den Sitzungen als voreingenommen, mit "Reingrätschen in Fragen und lautem Diskutieren vor Zeugen". Für ihn ein "Unding".

Dagegen erinnerten sich andere Ausschussmitglieder nach drei Dutzend Sitzungen seit 2019 an "absurde, zähe Fragerunden" und dass "wir Anträge und dilettantische Anfragen über uns ergehen lassen mussten" (Leithoff/CDU). Die SPD-Abgeordnete Sabine Friedel fasste den Aufwand so zusammen: "Leere Wagen klappern am lautesten."