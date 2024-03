"AfD - Bereit für mehr": Dieser Schriftzug steht auf den Wahlkabinen aus blauer Pappe, die die rund 300 Delegierten bei jedem Wahlgang vor sich aufbauen. Der Fraktions- und Parteivorsitzende Jörg Urban, der von 92 Prozent der Delegierten als Spitzenkandidat gewählt wurde, machte in seiner Rede deutlich, was damit gemeint ist. Die AfD wolle bei der Landtagswahl die Machtfrage stellen und die neue Regierung führen, so Urban.

Ein Wahlprogramm hat die AfD bisher noch nicht verabschiedet. Aber der AfD-Kurs wird durch die Reden der Listenkandidaten sehr deutlich. In puncto Migration wird immer wieder ein harter Kurs gefordert. Der Görlitzer Sebastian Wippel, gewählt auf Listenplatz 5, spielt auf die jüngst von Ministerpräsident Michael Kretschmer ins Spiel gebrachte jährliche Obergrenze von 60.000 Asylbewerbern an. "Die Obergrenze für uns heißt nicht 60, nicht 30, nicht 20, nicht 10, sondern 0 Asyl in Sachsen", so Wippel.