Um genauer zu erfahren, wie gegenwärtig und präsent Gewalterfahrungen für die Sachsen wirklich sind, hat der Freistaat jetzt eine Erhebung in Auftrag gegeben. Die Hochschule Merseburg erforscht in der ViSa-Studie häusliche und sexualisierte sowie Stalking gegenüber Frauen.

"Wichtig ist eine möglichst gute und breite Teilnahme von Mädchen und Frauen aus Sachsen, um belastbare Erkenntnisse zu 'Gewaltspiralen' in Beziehungen zu erhalten", erklärt Professor Heinz-Jürgen Voß, Prorektor für Studium und Lehre der Hochschule Merseburg. Nur so könnten in der Folge Hilfs- und Schutzangebote entwickelt werden. Das Ausfüllen des Fragebogens sowie die Interviews würden anonym und vertraulich geführt. Es könnte in der Auswertung kein Rückschluss auf die Person gezogen werden.