Die Tierheime in Sachsen müssen sich um immer mehr gefährliche Hunde kümmern. Laut Landestierschutzverband ist der Hundebestand in den Einrichtungen seit dem Ende der Corona-Pandemie um 25 Prozent gestiegen. Während in den Corona-Monaten mit Lockdowns Haustiere sehr gefragt waren, gaben überforderte Halter danach vor allem verhaltensauffällige Tiere ab. Dazu steht Sachsen beim illegalen Handel mit Hundewelpen bundesweit mit an der Spitze. Werden die Tiere von Behörden beschlagnahmt, müssen Tierheime die Welpen oft aufnehmen.