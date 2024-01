Fischer zufolge bieten beispielsweise Tierschutzorganisationen wie der Nabu oder die Deutsche Umwelthilfe Tierpatenschaften an. In diesen Fällen werden Spendengelder eingeworben auf den Internetseiten oder in den Werbematerialien der Organisationen. "In der Regel kommt die Spende dann einer Tierart oder dem Lebensraum zugute", erklärte Fischer. Es sei ganz selten, dass wirklich ein einzelnes Tier mit so einer Patenschaft unterstützt wird.