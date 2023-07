Wird die Inflation also zum nächsten Ferienverderber? Nein, sagt Kerstin Heinen vom deutschen Reiseverband. Verreist werde trotz steigender Preise. Die Reiselust sei sogar größer geworden. "Natürlich ist die Reise teurer geworden, wobei man es gar nicht ganz pauschal sagen kann. Es kommt immer wieder auf das Zielgebiet an und zu welcher Jahreszeit ich verreise. Es war schon immer so, wenn ich in den Hauptferien verreise, sind die Preise einfach definitiv höher, was ganz einfach an Angebot und Nachfrage liegt", sagt Heinen.