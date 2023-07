In Hotels, Pensionen, Herbergen und auf Campingplätzen in Sachsen-Anhalt haben im Mai mehr Gäste übernachtet als im Vorjahr. Wie das Statistische Landesamt mitteilte, ist die Zahl der Gäste in den Beherbergungsbetrieben um 10,6 Prozent gestiegen, die der Übernachtungen um 9,1 Prozent.