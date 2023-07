Zwei Jahre wollen Lothar Hähnel und seine Frau Bettina noch durchhalten. Weil die Söhne in München und Zürich leben, suchen sie dringend einen Nachfolger, sagt der Kneipenbesitzer: "Der kann das ganze Grundstück nehmen, das ganze Grundstück. Wir lassen uns was einfallen. Wir kommen irgendwo unter."

Nicht weniger problematisch sieht es für Restaurantbesitzer in der Stadt aus. So etwa bei Widmann-Gastronomie in Dresden, denen sieben Restaurants mit 180 Angestellten in Familienhand gehören. Tochter Isabel sei vor kurzem in die Fußstapfen ihres Vaters getreten, erklärt die 31-Jährige. Trotz gestiegener Lebensmittelpreise und höherer Energiekosten habe sie sich bisher am Markt zu behaupten können.