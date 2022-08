Wetterumschwung Unwetter in Sachsen sorgen für teilweise hohe Sachschäden

Hauptinhalt

Sachsen stehen bis Mitte der Woche heiße Tage bevor. Erst Donnerstag soll es etwas mehr Abkühlung und Regen geben. Einen Vorgeschmack auf den Wetterumschwung gab es bereits am Montag. In Teilen Sachsens gingen am Montag kräftige Hitzegewitter nieder. Mindestens zwei Blitze schlugen in Wohnhäuser ein. Im Erzgebirge hagelte es. In der Oberlausitz lief ein Dorfteich über und Dresden kippte ein Gerüst um.