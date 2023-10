Am Donnerstagabend plant Sahra Wagenknecht einen Auftritt in Halle an der Saale um 20 Uhr im Steintor-Varieté. Dagegen sind Gegenproteste angekündigt worden. Die ukrainische Diaspora in Halle hat zu einer Kundgebung aufgerufen unter dem Motto: "Es gibt keinen Frieden mit Putin und seinen Freunden".