Linken-Spaltung als Rettung der Partei?

Von einer "herausfordernden", einer "fordernden Aufgabe" spricht Sören Pellmann, Bundestagsabgeordneter der Linken aus Leipzig. Er meint die Besetzung des Bundestagsfraktionsvorsitzes. Dietmar Bartsch und Amira Mohamed Ali sind derzeit noch im Amt, wollen es aber gerne abgeben. Weil bislang keine Nachfolger gefunden wurden, musste die für Anfang September geplante Abstimmung darüber verschoben werden.

Das muss beendet werden. Sören Pellmann, Bundestagsabgeordneter Die Linke.

Der Streit in der Linken dreht sich vor allem um den Umgang mit Sahra Wagenknecht. Sie ist noch immer die bekannteste Politikerin der Partei. Allerdings scheint sie mit vielen Positionen zu fremdeln. Als "Lifestyle-Linke" bezeichnet sie das großstädtische Klientel, dem das Gendern wichtiger sei, als die Bedürfnisse der klassischen Linken-Wähler aus der Arbeiterschaft, so ihre Argumentation.

"Lifestyle-Linke" vs. "Wagenknechte"

Sahra Wagenknecht spaltet die Partei Die Linke. Bildrechte: dpa Eine Wagenknecht-Partei könnte vor allem im Osten auf ordentliche Stimmenanteile hoffen, sagt der Politikwissenschafter Jan Philipp Thomeczek von der Uni Potsdam. Der Grund: Es gäbe eine Lücke im aktuellen Parteiensystem: "Es gibt Leute, die eben wirtschaftspolitisch linke Positionen vertreten, aber eben konservativer sind, also migrationskritischer beispielsweise." Mit linken Positionen in gesellschaftspolitischen und wirtschaftlichen Fragen deckten die Linke, aber eben auch die anderen großen Partein das nicht ab.

Auf der anderen Seite steht ein Linke-Lager, das die Gruppe um Wagenknecht als "Wagenknechte" bezeichnet und im Falle einer Spaltung weiter sinkende Umfragewerten fürchte könnte. Schon heute sehen einige bundesweite Umfragen die Partei unter der Fünf-Prozent-Hürde, die für den Einzug in den Bundestag notwendig wäre. Unklar ist auch, wie viele Linke-Funktionäre Wagenknecht folgen würden. Für eine neue Partei braucht es neben Geld schlicht auch Personal.

Wo die Linke noch groß ist

"Dieser große Strom, der dann gehen wird, der ihr da folgen wird, wohin auch immer", sagt Katja Maurer von der Linken in Thüringen: "Daran glaub ich einfach nicht." In Thüringen stellt die Linke den Ministerpräsidenten, in Mecklenburg-Vorpommern und Bremen ist sie an der Regierung beteiligt. Allerdings zeigt der Trend in den Wahlergebnissen nicht nur im Bund, sondern auch in vielen Bundesländern schon länger nach unten.

Wir machen hier Realpolitik, und darüber wollen wir sprechen. Katja Maurer, Stellv. Fraktionsvorsitzende die Linke. Thüringen