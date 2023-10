Drohende Spaltung bei der Linken Wagenknecht will am Montag über Parteineugründung informieren

19. Oktober 2023, 16:53 Uhr

Monatelang wurde über eine eigene Partei der Linken-Politikerin Sahra Wagenkencht spekuliert. Jetzt verlauten Medienberichte: Die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht will am Montag in Berlin über die von ihr geplante Parteineugründung informieren. Für die Linke im Bundestag könnte der Schritt gefährliche Konsequenzen haben. Aber auch die AfD schaut ganz genau auf die neue Partei.