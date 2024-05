Während Hornmusikanten zur Eröffnung musizieren, begrüßt der Mühlengeist gleich am Eingang die Gäste. Malte ist zusammen mit seinen zwei Brüdern und Papa Michael aus Radeberg hierher gekommen. "Ich finde den Geist toll, weil er uns Süßigkeiten gegeben hat", sagt der Sechsjährige. Bildrechte: MDR/Philipp Brendel

Geräte aus Großmutters Zeiten

Neben Malte schnauft auf einmal ein Traktor vor sich hin, auf einem Anhänger rattern verschiedenste Gerätschaften aus Großmutters Zeiten. "Wir haben hier typische Geräte, die es früher auf einem Bauernhof gab", erklärt Robert Fuchs von den Alttraktoren-Freunden Weisseritzkreis. Bildrechte: MDR/Philipp Brendel

Die Maschinen werden über Lederriemen angetrieben, die Kraft kam früher von einem Wind- oder Wasserrad, wie das in der Mühle, erklärt Fuchs. Er zeigt auf ein altes Butterfaß und einen Separator, mit dem Milch und Sahne getrennt wurden. Daneben geht der Hebel einer Wasserpumpe ohne jeden Handgriff in die Höhe, Wasser fließt unentwegt heraus. In einer alten Waschmaschine flitzen Stäbe im Kreis. Bildrechte: MDR/Philipp Brendel

Vom großen Mühlrad fasziniert

Julius ist fasziniert von dem wilden Spiel der alten Geräte. Er, sein Bruder Dominik und Mama Isabel hatten wohl den kürzesten Weg von allen Besuchern. "Wir sind hier aus Seyde und wollten uns die Herklotzmühle mit ihren alten Gerätschaften anschauen", erzählt Isabel Altwein. Unterhalb der Sägemühle zeigt Julius auf eine große, runde Holzkonstruktion. "Das große Mühlenrad finde ich auch super", sagt er. Auch wenn das Rad seit Längerem stillsteht. Bildrechte: MDR/Philipp Brendel

Verein bangt um technisches Denkmal

Das habe seinen Grund, erklärt Matthias Herklotz. Sein Großvater habe die Mühle vor knapp 100 Jahren gekauft, sein Vater sie bis 1992 betrieben. Zusammen mit dem Förderverein Herklotzmühle habe Matthias Herklotz das technische Denkmal danach vor dem Verfall gerettet. Doch nun bangt der Verein um die Wiederinbetriebnahme des historischen Wasserrads, erklärt Herklotz: "Die Wasserradwelle von 1936 fault von einer Seite aus weg. Jetzt stehen wir da und können unsere denkmalgeschützte Wasserkraftanlage nicht betreiben." Bildrechte: MDR/Adam Beyer

Eine neue Wasserradwelle schlägt mit 40.000 Euro zu Buche, erklärt Herklotz. 25.000 Euro würde der Denkmalschutz geben, das restliche Geld müsse der Verein aber selbst aufbringen, sagte er. Dabei laufe die Zeit davon, da die Fördermittelzusage nur bis Ende Mai gelte. Deswegen werden auch heute Mühlentag fleißig Spenden gesammelt. "Es wird sehr schwer, alles aufzubringen, aber wir wollen es versuchen", sagt Herklotz.

Wie der Baum zum Brett wird

In der Sägemühle können sich die Gäste den Weg vom Baum bis zum fertig geschliffenen Brett anschauen. Inmitten einer großen Besuchermenge steht Matthias Herklotz an der Sägemaschine. Als die Sägeblätter mit lautem Quitschen einen dicken Baumstamm in mehrere lange, grobe Bretter zerteilen, halten sich zwei Jungen die Ohren zu. Bildrechte: MDR/Adam Beyer

Doch sie bleiben weiter an der großen Maschine stehen und schauen mit großen Augen zu. Auch Sophia fand es ganz schön laut, aber auch spannend. "Wir haben auch gesehen, wie das Holz gehobelt wurde. Da sind echt viele Sägespäne herumgeflogen", sagt die Neunjährige. Bildrechte: MDR/Philipp Brendel

Weitere Öffnungstermine für Interessierte