Sabine Zimmermann ist ehemalige Bundestagsabgeordnete der Linken aus Sachsen und Unterstützerin von Sahra Wagenknecht. Zimmermann sagte dem MDR, die Wähler liefen der Linken davon, weil die Partei nicht mehr die Themen anspreche, die den Wählern wichtig seien. Die Partei habe an Glaubwürdigkeit verloren. Zimmermann sagte weiter: "Ich bin deshalb überzeugt, dass eine neue Partei nötig ist. Und ich hoffe, nein, eigentlich bin ich überzeugt, dass sie kommen wird. Unabhängig davon sind wir ein starkes Unterstützerteam für Sahra Wagenknecht auf das sie im Falle einer Parteigründung zurückgreifen könnte." Weiter wollte sich Zimmermann zu einer möglichen neuen Partei nicht äußern.

Die Auswirkungen der Parteineugründung auf die Linkspartei wären in jedem Fall immens. Es wird geschätzt, dass inklusive Wagenknecht rund zehn Abgeordnete die Bundestagsfraktion verlassen würden. Damit wäre der Fraktionsstatus dahin – die Folgen: weniger Redezeit, weniger Geld, weniger Personal. Die Linke müsste fortan an als sogenannte Gruppe agieren. Ob auch den Abgeordneten um Sahra Wagenknecht vom Bundestag ein Gruppenstatus zugesprochen würde, ist unklar.

Im kommenden Jahr stehen neben den Europawahlen im Juni die Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg an – alle im September. Meinungsumfragen bescheinigen der Wagenknecht-Partei mögliche zweistellige Wahlergebnisse. Allerdings lassen die Umfragen einen großen Spielraum und sind wenig aussagekräftig. Klar ist aber: Stimmen könnte die Partei besonders von AfD und Linken abziehen.

Völlig unklar ist noch, wie viele Linken-Fraktionen auf kommunaler Ebene in eine mögliche neue Wagenknecht-Partei übertreten würden. Nach MDR-Informationen sollen allerdings schon in mehreren Bundesländern Linken-Fraktionen auf kommunaler Ebene angesprochen worden sein, ob sie in die neue mögliche Partei übertreten würden.