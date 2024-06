Bildrechte: imago images/Sylvio Dittrich

Wahlen in Sachsen Wahlhelfer: Etliche Ämter in Sachsen bleiben Montag geschlossen

06. Juni 2024, 06:00 Uhr

Am kommenden Wahlsonntag sind viele Wahllokale mit ehrenamtlichen Wahlhelfern besetzt. Für Bedienstete von Städten und Gemeinden gilt der Einsatz als Arbeitszeit, für den sie einen Freizeitausgleich bekommen. Vielerorts bleiben deshalb Ämter oder ganze Rathäuser in Sachsen am Montag nach den EU- und Kommunalwahlen geschlossen. MDR SACHSEN hat in einer Umfrage betroffene Kommunen ermittelt.