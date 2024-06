Für den Vereinsvorsitzenden Sören Weißflug spielt der Kleingarten eine wichtige Rolle beim Thema Klimaschutz. Weißflug sagt, es werde viel darüber gesprochen, dass Klimaschutz gemacht werden müsse, aber "dass die Kleingärten von der Sache her viel für das Stadtklima und prinzipiell für das Klima tun, das wird leicht vergessen." Weißflog wünscht sich daher, dass das Konzept "Kleingarten" durch die Kulturhauptstadt in andere EU-Länder getragen wird.

Zwischen blühenden Wildrosen und Ligusterhecken weht also ein europäischer Wind. Auch, wenn es auf den ersten Blick vielleicht nicht so scheint. Die 25-jährige Studentin Luise hat ihren Garten vor einem Jahr in der Kleingartenanlage bezogen. Sie sagt, für sie klinge Europa manchmal etwas diffus und weit weg. Luise findet, dass man sich auf Kontakte in der Nachbarschaft konzentrieren könne, um so das Miteinander im Blick zu behalten. Auf diese Weise können Gespräche über den Gartenzaun oder die Hecke hinweg entstehen. Mit Nachbarn, mit Passanten oder – im Kulturhauptstadtjahr – mit internationalen Besuchenden.