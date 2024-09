Der Vogtlandkreis hat unlängst 74 Sirenen aufgerüstet oder neu installiert. Weitere 20 Anlagen sollen in diesem Jahr folgen, teilte der Landkreis mit. Je nach Leistungsstärke der Anlage können mit einer Sirene Menschen in einem Radius von bis zu zwei Kilometern je Sirene alarmiert werden. An mehreren Dutzend davon lassen sich gezielte Sprachmitteilungen durchsagen, die im Katastrophenfall für die Betroffenen wichtig seien. Akkus an den Anlagen stellen sicher, dass die Sirene aufheulen, auch wenn Strom oder Handynetze ausgefallen sind. Auch im Vogtland soll es Bürgerinformationszentren in den Gemeinden geben, die als Anlaufstellen in der Not dienen.