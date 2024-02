Am Donnerstag könne es zunächst noch leicht schneien, später gehe der Schnee in Regen über, so der DWD. Auch am Freitag bleibt es eher ungemütlich, bedeckt mit Regenfällen. Bis Sonnabend wird es wieder milder und das Wetter beruhigt sich. Die Temperaturen sollen am Wochenende wieder auf zweistellige Werte klettern. Am Sonntag wird es mit einsetzendem Regen allerdings wieder kühler.