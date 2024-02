Elbnahe Wiesen, Wege und Parkplätze können überschwemmt werden. Es handelt sich hierbei aber überwiegend um natürliche Überflutungsflächen am Flussufer.



In der Lausitz gibt es unterdessen bereits wieder Entwarnung. Die Schwarze Elster war nach Regenfällen gestern angeschwollen, trat aber nicht über die Ufer. Zuletzt hatte es entlang der Elbe zwischen Weihnachten und den ersten Tagen im Jahr 2024 ein Hochwasser an der Elbe in Sachsen gegeben. Größere Schäden blieben in Sachsen aber aus. Lediglich der Spielbetrieb von zwei Zirkussen in Dresden und Meißen war tageweise unterbrochen.