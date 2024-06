Nach Angaben der Ermittler wird gegen alle drei Beschuldigte auch im Zusammenhang mit den Ausschreitungen vom 3. Juni 2023 , dem sogenannten "Tag X", in Leipzig ermittelt. Dabei gehe es um den Anfangsverdacht des schweren Landfriedensbruchs und anderer Straftaten. Alle drei waren laut Polizei in dem Kessel, in dem rund 1.000 Menschen festgehalten wurden. Die mutmaßlichen Brandstifter seien bisher strafrechtlich kaum in Erscheinung getreten, so die Polizei.

In der Nacht zum Freitag wurden gegen 2:00 Uhr mehrere Fahrzeuge in einem Autohaus in der Leipziger Schomburgkstraße im Stadtteil Neulindenau in Brand gesetzt. Wie eine Polizeisprecherin MDR SACHSEN sagte, wird eine politische Motivation weiterhin nicht ausgeschlossen. Die drei Tatverdächtigen waren noch in der Nacht in Tatortnähe festgenommen worden. Die Soko LinX des Landeskriminalamts ermittelt inzwischen wegen vorsätzlicher gemeinschaftlicher Brandstiftung. Der Sachschaden wird auf rund 450.000 Euro geschätzt.