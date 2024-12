Das sächsische Innenministerium sieht nach dem tödlichen Attentat auf dem Magdeburger Markt derzeit keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr für die Weihnachtsmärkte in Sachsen. "Wir wollen auch für die kommenden Tage den unbeschwerten Besuch der Weihnachtsmärkte möglich machen", sagte Innenminister Armin Schuster (CDU). Die Polizei stehe für die Kommunen und Veranstalter parat, um nach den Geschehnissen in Magdeburg noch einmal zu überprüfen, wo die "sorgfältig vorbereiteten Sicherheitskonzepte" noch weiter angepasst werden sollten.

Nach Bekanntwerden des mutmaßlichen Anschlags auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg hat der Leipziger Weihnachtsmarkt seine Sicherheitsvorkehrungen verstärkt. "Am Freitagabend ging die Polizei verstärkt Streife", sagte Stadtsprecher Matthias Hasberg MDR SACHSEN. Der Markt blieb bis 22 Uhr geöffnet. Auch am Sonnabend soll der Weihnachtsmarkt in der Innenstadt wie üblich um 10 Uhr öffnen. "Wir beraten am Samstagvormittag noch einmal mit den Verantwortlichen, wenn wir mehr über die Hintergründe in Magdeburg wissen. Dann entscheiden wir, ob es Konsequenzen gibt."