Bildrechte: MDR/Martin Moll

Nach Anschlag in Magdeburg Erfurter Weihnachtsmarkt vorzeitig geschlossen: Kein Hinweis auf konkrete Gefahr

Hauptinhalt

20. Dezember 2024, 21:39 Uhr

Nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt am Freitagabend wurde auch der Erfurter Weihnachtsmarkt geräumt. Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) sagte, dies sei auf Wunsch des Veranstalters geschehen. Eine konkrete Gefahr habe nicht bestanden. Auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt war am Freitagabend ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Wie die Behörden bestätigten, wurde ein Mann festgenommen.