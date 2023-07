Am Krankenhaus Mittweida soll das Angebot der Kinderklinik weiterentwickelt werden. Geplant ist, dass ab Ende dieses Jahres Frühgeborene bereits ab der 32. Schwangerschaftswoche versorgt werden können, wie das Krankenhaus mitteilte. Pro Jahr kommen im "Landkreis Mittweida Krankenhaus" rund 500 Kinder zu Welt.

Derzeit können Frauen ab der 35. Schwangerschaftswoche in Mittweida entbinden. Kommt das Kind noch früher, müssen die Schwangeren in ein Krankenhaus nach Chemnitz gebracht werden. Die Versorgung eines Frühchens ist personell und zeitlich sehr aufwendig, betont die Klinik. Um eine wohnortnahe Rundumversorgung im ländlichen Raum zu gewährleisten, werde zusätzliches medizinisches Personal eingestellt, hieß es. Zudem sollen die Abläufe in der Klinik zur optimalen Behandlung der Mütter und ihrer Neugeborenen für die Erweiterung angepasst werden.