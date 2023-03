Die Experten nutzten dafür ein Frühgeborenen-Modell, dass zusammen mit Mikrofonen zur Tonmessung in einen Brutkasten platziert wurde. Dazu wurden verschiedene Geräusche abgespielt, wie sie auf einer Neugeborenen-Intensivstation (NICU) typisch sind und analysiert, wie diese durch den Inkubator verändert werden. Das Ergebnis: Besonders wenn der Brutkasten geöffnet oder an ihm gearbeitet wird, werden verschiedene Grenzen für eine zulässige Lautstärke überschritten.

Link zur Studie: Living in a box: Understanding acoustic parameters in the NICU environment