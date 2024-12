Bildrechte: MDR/Farbfilmer

Meteorologie Hitze, Polarlichter, Flut: Wetter treibt 2024 Sachsen um

31. Dezember 2024, 11:48 Uhr

Zu heiß, zu kalt oder zu nass. All das stimmte temporär für das Wetter in Sachsen im zu Ende gehenden Jahr. Wetterforscher machen dafür den Klimawandel verantwortlich. Für Unwetterereignisse hat Sachsen gut vorgesorgt, wie im Spätsommer die Überflutungen ohne Großschäden gezeigt haben. In jedem Fall hat das Wetter für die Sachsen einige Rekordwerte bereit gehalten. So fiel die Wetterbilanz 2024 für den Freistaat aus.