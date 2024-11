Die Arbeiten im Kirnitzschtal betreffen nach Angaben der Nationalparkverwaltung mehrere Hundert Fichten und ziehen sich über eine Strecke von etwa 700 Metern. Seit 2018 sei der Borkenkäfer auch in den feuchten Bereichen der Sächsischen Schweiz angekommen und befalle selbst widerstandsfähige Fichten, sagt Mayr. Diese müssten gefällt werden, bevor das Holz instabil werde und die Arbeit zu riskant mache. "Wir sind froh, die Fällungen rechtzeitig durchführen zu können, da die Bäume in Richtung der Kirnitzschtalbahn und Oberleitungen hätten stürzen können," so Mayr.