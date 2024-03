Im Osten Sachsens sind die Böden teilweise noch zu trocken.

Die Böden im Wurzelbereich sind vielerorts wieder ausreichend feucht.

Die anhaltenden Niederschläge haben auch die Grundwasserstände in Sachsen wieder ansteigen lassen.

Nach den sehr nassen Herbst- und Wintermonaten hat sich die Situation der ausgetrockneten Böden deutlich entspannt. Der Leiter des Dürremonitors beim Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) Leipzig, Andreas Marx, sagte: "Die Dürre hat sich aufgelöst, das ist deutschlandweit eigentlich kein Problem mehr." Seit 2018 hatten extrem trockene Böden bis in tiefere Schichten für gravierende Schäden vor allem im Wald, für geringere Ernten auf Äckern und auch zunehmende Diskussionen über die Versorgungssicherheit mit Wasser gesorgt. "Eine Dürre ist ein Extremereignis. Jedes Extremereignis geht irgendwann vorbei", sagte Marx.



Allerdings sei man in Deutschland eher Hochwasser oder Stürme gewöhnt, die wenige Stunden bis einige Tage anhielten. "Eine Dürresituation über mehrere Jahre hat es in der Intensität seit 1867 nicht mehr gegeben", sagte der Klimaforscher. Man sei schlecht vorbereitet gewesen.

Nur ganz im Osten noch trockene Böden

Aktuell gebe es lediglich im Osten Sachsens, Brandenburgs und Mecklenburg-Vorpommerns noch einzelne Regionen, in denen trockenere Böden registriert werden, sagte Marx. Das habe mehrere Gründe: Zum einen habe die Niederschlagsmenge 2023 rund 40 Prozent über dem langjährigen Mittel gelegen. Je weiter man nach Osten komme, desto niedriger sei allerdings der Überschuss, sagte Marx. Zum anderen dringe das Wasser in Regionen mit einem hohen Ton- oder Lehmanteil im Boden langsamer nach unten.

Entspannung für Wald-, Forst- und Wasserwirtschaft

Die flächendeckende Auflösung der Dürre sei für die Wald-, Forst- und Wasserwirtschaft eine gute Nachricht, sagte Marx. 2024 dürfte für diese Bereiche relativ entspannt werden. Aktuell sei so viel Wasser im Boden, dass es sehr unwahrscheinlich sei, dass sich dieses Jahr eine kritische Situation entwickeln werde. Für die Landwirtschaft lasse sich eine solche Aussage nicht treffen. "Das Problem ist, dass man selbst im April nicht sagen kann, wie der Sommer wird", sagte Marx. Die Landwirtschaft lebe bei ihren Sommerkulturen vom Niederschlag, der von April bis Oktober fällt. Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Klaus-Dietmar Gabbert

Landesumweltamt registriert mehr Bodenfeuchte im Wurzelraum

Das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) bestätigte bezogen auf die Bodenfeuchte die Entspannung. Die Bodenfeuchten liegen an den vier Intensivmessflächen in Mittelsachsen, Nordsachsen und Ostsachsen seit Anfang des Jahres auf konstant hohem Niveau. In den tiefen Bodenschichten in Mittel- und Nordsachsen zeige sich in den vergangenen Wochen eine deutliche Wiederbefeuchtung bis in 1,50 Meter Bodentiefe, hieß es auf Anfrage von MDR SACHSEN vom Landesamt. "Die Bodenwasserspeicher im Wurzelraum wurden aufgefüllt und zeigen derzeit für alle vier Stationen einen feuchten bis nassen Bodenzustand an."