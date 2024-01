Trotz der ergiebigen Regenfälle zwischen Oktober und Dezember bleibt die Grundwassersituation in Sachsen weiter angespannt. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) und das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie am Donnerstag in ihrer Bilanz für das vergangene Jahr mitteilten, gab es zwar eine Entlastung, aber keine nachhaltige Entspannung. Der viele Regen habe nicht ausgereicht, den Wasserhaushalt ins Gleichgewicht zu bringen.