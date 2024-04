Wechselhaftes Aprilwetter prägt die kommenden Tage in den Osterferien in Sachsen. Am Dienstag zeigt sich zwischen Regenschauern auch mal die Sonne. Nachmittags können sich lokale Gewitter entwickeln. Zudem zieht kräftiger Südwestwind mit Böen zwischen 40 und 70 Kilometern pro Stunde übers Land.