Wetterprognose Langes Wochenende und Start in den Mai heiter, trocken, aber kühl

Das bevorstehende lange Wochenende mit dem 1. Mai am Montag nutzen viele Menschen in Sachsen nicht nur zum Ausschlafen. Für viele gehören Ausflüge und die traditionelle Walpurgisnacht zum Programm. Nach den Wetterprognosen sollen die vielen Hexenfeuer am Sonntag in der Lausitz und anderswo in Sachsen ungestört von Regentropfen bleiben. Denn die Aussichten für den Sonntag versprechen heiteres und trockenes Wetter. Eine Jacke sollten Ausflügler trotzdem dabei haben. Das Wetter bleibt instabil.