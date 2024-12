Das Tief Wilhelmine hat am Freitag in Sachsen Probleme bereitet. Schneefall und überfrierende Nässe haben auf den Straßen im Raum Zittau und im Oberland zu vielen Unfällen geführt. Am Kottmarsdorfer Berg und in der nachfolgenden Senke standen mehrere Lkw und ein Bus quer, informierte die Polizei. Die Straßenmeisterei entschärfte die Stelle.

Lkw kommen ins Rutschen

Auch in Hainewalde gerieten Lkw wegen der Witterung ins Rutschen. In Eibau ist eine Autofahrerin mit ihrem Auto in eine Bushaltestelle geschlittert, in Ebersbach ein Autoanhänger in den Gegenverkehr gerutscht. Auch aus Seifhennersdorf und Olbersdorf wurden Unfälle gemeldet, nachdem dort Autofahrer die Kontrolle über ihre Fahrzeuge verloren hatten. Nach Angaben der Polizei blieb es bei Blechschäden. Verletzt wurde bislang niemand.

Behinderungen durch Neuschnee im Erzgebirge

Im Erzgebirge machten ebenfalls mehrere Zentimeter Neuschnee und glatte Straßen den Autofahrern zu schaffen. Wie die Polizei mitteilte, kamen vor allem Lastwagen auf der B174 bei Reitzenhain kaum voran. Es bildeten sich Staus. Auch in den Hochlagen am Fichtelberg kam es zu Behinderungen. Der Winterdienst war am Freitag im Dauereinsatz.

Verzögerungen beim Weltcup der Skeletonfahrer

Starkes Schneetreiben hat den Weltcup der Skeletonfahrer in Altenberg ziemlich durcheinandergebracht.: Das Rennen musste um fast zwei Stunden verschoben werden und es gab auch nur einen Lauf. Für die Skeletonis ist es der vierte Weltcup in dieser Saison. Am Sonnabend sollen dann die Bobsportlerinnen und Bobsportler in ihre neue Weltcup-Saison starten.

Skilift am Keilberg nimmt Betrieb auf

Auf dem Keilberg (Klínovec) in Tschechien läuft seit Freitagmorgen der erste Skilift. Damit sind Oberwiesenthals Nachbarn offiziell in die Skisaison gestartet. Am Fichtelberg wollen die Organisatoren am 3. Adventswochenende in die diesjährige Saison starten. Die Schneekanonen laufen schon seit Ende November.

