Bis Zensuren der Vergangenheit angehören, wird es noch lange dauern. Das althergebrachte System sei sehr fest verankert, so Langner. Aber für Eltern und Schüler gelte, sich darüber klar zu werden, dass Noten nicht alles sind - erst recht nicht in jungen Jahren. "Ein vermeintlich normaler Leistungsstand in der 8. Klasse in einem Gymnasium sagt nichts über ein Abitur in vier Jahren aus, denn Entwicklung ist nicht vorhersagbar", so die Erziehungswissenschaftlerin.