Rund 116.000 Kinder hatten sich dieses Jahr in ganz Tschechien an einem der Gymnasien oder einer vergleichbaren Schule mit Abitur angemeldet – 10.000 mehr als im Vorjahr. Unerwartet kam das nicht, im Gegenteil. Die 2008 geborenen Jugendlichen hatten schon als Kinder oft Schwierigkeiten, einen Kita-Platz zu bekommen oder einen Kinder- bzw. Zahnarzt zu finden. Nun konkurrieren sie um die begehrten Plätze an Gymnasien und Mittelschulen. Gerade in den Großstädten sind diese rar – auch deshalb, weil viele Schüler aus dem Umland in den attraktiven Metropolen lernen wollen.

Um aufs Gymnasium oder an eine Schule mit Abitur zu kommen, müssen sich die Bewerber Aufnahmeprüfungen in Tschechisch und Mathematik unterziehen – und nur die Besten werden genommen. In der ersten Runde dürfen sie sich nur an zwei Schulen anmelden. Auf Platz eins nennen die meisten ihre favorisierte Schule, auf Platz zwei eine Schule, die ebenfalls noch in Frage kommt, wo der Andrang in den letzten Jahren aber nicht so groß war und die Erfolgsaussichten höher sind.