Startkapital: Bis zu einer Milliarde Euro im Gespräch

So eine Zukunftsstiftung ist ein Herzenswunsch der sächsischen Wirtschaftskammern. Der Hauptgeschäftsführer der IHK Leipzig, Fabian Magerl, sagt, es gehe nicht um ein klassisches Förderprogramm. Die Stiftung könne sich an innovativen Unternehmen beteiligen, sie solle in Gründungen investieren, die wachsen wollen, und dadurch selbst Gewinne erzielen.

Für all das benötige die Stiftung aber erst einmal ein gewisses Startkapital, so Magerl weiter. Vorgeschlagen habe die IHK eine Summe von einer Milliarde Euro. Dass diese Summe sehr hoch gegriffen sei, sei den Wirtschaftskammern bewusst. "Man kann natürlich auch anfangen mit 50 bis 100 Millionen, um jetzt erst einmal das Konzept in die Wege zu leiten", sagte Magerl. Das Ganze wachse dann über die Jahre auch.

Geldsorgen: Politik reagiert zurückhaltend

Sachsens Minderheitsregierung aus CDU und SPD hat die Zukunftsstiftung zwar im Koalitionsvertrag stehen. Auf Nachfrage äußert sich Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) aber zurückhaltend. Er schreibt, die Idee finde er gut, doch zunächst müsse man die Rahmenbedingungen abstecken.