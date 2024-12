Rund 350 Projekte könnten deutschlandweit nicht starten, sagt Peters, insgesamt gehe es um etwa 84 Millionen Euro an Fördergeldern. Die sollten eigentlich zum Wandel in strukturschwachen Gebieten beitragen. "Wandel durch Innovation in der Region" (WIR), verspricht das Programm. Ein Schwerpunkt dabei: der Kohleausstieg und die Frage, was kommt danach, gerade in Mitteldeutschland. In den vergangenen Jahren seien in der Region viele Arbeitsplätze verloren gegangen, sagt Peters. "Wir brauchen eine Perspektive und da haben wir in der Region einfach unglaublich gute Voraussetzungen, eine Bioökonomie zu etablieren. Allein bei uns im Bündnis sind es weit über 90 Unternehmen, die hier in der Region aktiv geworden sind, die sich hier einbringen."