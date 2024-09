Martin Kranz dankte Bodo Ramelow für seine langjährige Unterstützung. Im Gespräch mit MDR KULTUR sagte er: "Er war Schirmherr der ersten Stunde und hat sofort verstanden, was Achava, dieser Kern, die Brüderlichkeit, das Sich-Ins-Gespräch-Begeben, bedeuten kann und was es werden kann." Er könne die Entscheidung Ramelows nachvollziehen und hoffe, dass auch "der nächste Ministerpräsident des Freistaats Thüringen Schirmherr von Achava wird". Denn Demokratiebildung sei ein zentrales Thema für Thüringen, so Kranz.

Erst am Sonntag sind die diesjährigen Festspiele mit einem Abschlusskonzert in der Kornmarktkirche in Mühlhausen zu Ende gegangen. Rund 30.000 Menschen haben das jüdisch-interkulturelle Festival in den vergangenen zwei Wochen besucht. Intendant Martin Kranz zog im Gespräch mit MDR KULTUR eine positive Bilanz der Jubiläumsausgabe: "Wir können nach diesen zwei Wochen sagen: Es ist alles friedlich und gut gelaufen." Angesichts der "bewegten Zeiten" nach dem Angriff der Hamas auf Israel und dem andauernden Krieg in Gaza, sei er froh, dass bei den Achava Festspielen Dialog und Austausch im Mittelpunkt standen. "Was ich deutlich erlebt habe ist, dass die Menschen am Thema Judentum und Israel sehr, sehr interessiert sind, aber auch da natürlich sehr kritische Fragen stellen. Und das ist richtig so", sagte Kranz.