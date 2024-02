Das ist das Grundrauschen, vor dem sich Leo Schneiders Leben derzeit abspielt. Die größte Gefahr für sich und andere Jüdinnen und Juden gehe aber von rechts aus, glaubt er. "Über 30 Prozent der Leute in Thüringen vertreten Positionen, vor denen ich Angst habe. Und nicht nur ich, sondern auch andere Leute. Es sind ja nicht nur Jüdinnen und Juden, die davon bedroht sind." Um sich zu schützen, versucht er als Jude nicht aufzufallen. An seiner Bürotür in der Hochschule steht kein Name, Schneider verzichtet auf jüdische Symbole in der Öffentlichkeit. Verbalen oder körperlichen Attacken konnte er so bislang entgehen.