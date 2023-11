Kramer, der vor seinem Amtsantritt als Thüringer Verfassungsschutzpräsident im Jahr 2015 für zehn Jahre Generalsekretär des Zentralrats der Juden in Deutschland war, sprach auch über in seinen Augen gescheiterte Integration. So sagte er dem Netzwerk in Bezug auf seit 2015 nach Deutschland Geflüchtete weiter, Antisemitismus gehöre "in den Herkunftsländern zur DNA".

Schröter sagte wie zuvor auch Kramer, dass Menschen feste antisemitische Einstellungen nicht "an der Grenze abgeben". Das sei in der Tat problematisch. Schröter spricht ebenfalls von Problemen bei der Integration. Antisemitismus sei in Deutschland ausschließlich als rechtes Phänomen gesehen und so stark unterschätzt worden - das falle jetzt auf die Füße, wo jüdische Einrichtungen in Deutschland wieder in Gefahr seien. Demnach hat das Land "völlig versagt beim Schutz jüdischen Lebens". Sie fordere unter anderem eine bessere politische Bildung.