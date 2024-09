Thüringen hat bundesweit einen der höchsten Anteile an nicht-deutschen Medizinern. Etwa jeder vierte Arzt und jede vierte Ärztin in den Thüringer Krankenhäusern kommt aus dem Ausland. Aktuell kümmern sich 1.700 ausländische Ärzte um die Gesundheit der Thüringerinnen und Thüringer - und das vor allem auch im ländlichen Raum. Im Wartburgkreis kommt nach Angaben der Landesärztekammer bereits fast jeder vierte Arzt aus dem Ausland. In Suhl und im Landkreis Hildburghausen immerhin noch jeder fünfte. Die meisten davon stammen aus Syrien.