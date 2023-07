Einfach nur arbeiten und hier leben

Und auch für Thoumama Hadidi ist der Weg der AfD der falsche. Der Ilmenauer Familienvater kam vor neun Jahren aus Syrien nach Deutschland. Dort arbeitete er als Rechtsanwalt, in Deutschland als Migrationsberater mit Sitz in Arnstadt. Hadidi möchte mit seinem echten Namen erzählen und weiß, wie sich Anfeindungen anfühlen: Als er noch ein Lebensmittelgeschäft in Ilmenau führte, fand er es eines Morgens mit Hakenkreuz und anderen Parolen beschmiert. Hadidi antwortete auf Facebook: "An den unbekannten Hater: Wenn du wirklich Interesse hast, was zum Guten zu ändern, komm vorbei, wenn der Laden geöffnet ist, und lass uns reden."

Thoumama Hadidi berät erwachsene Afghaninnen, Syrer, aber auch Menschen aus Rumänien oder Bulgarien beim Jobeinstieg in Thüringen. Für die sei die regionale Politik, die AfD, nicht explizit Thema - sie wollten einfach nur arbeiten und hier leben.

Er aber versteht nicht, warum die AfD nicht offensiver auf ausländische Fachkräfte setzt. Sein Leben sei Beispiel genug: Hadidi arbeitet seit 2016 in Thüringen, zahlt Steuern, hat die Staatsbürgerschaft und seine Kinder machen bald ihren Schulabschluss. "Es ist kein Problem, wenn du Fachkräfte hast. Aber wenn du nicht genug Fachkräfte hast, bedeutet das für mich, du brauchst die Leute. Es ist kein Zauber, die Leute hierher zu bringen. Ich brauche sie aus Deutschland, Europa, Afrika, Indien, der ganzen Welt. Weil wir Deutschland weiter aufbauen wollen. Damit es nicht nach unten geht."

Thoumama Hadidi arbeitet seit 2016 in Thüringen. Bildrechte: David Straub

Spricht man mit ausländischen Arbeitnehmern in Thüringen, ist Diskriminierung im Job oder Privaten immer wieder ein Thema. Auch beim Projekt "Faire Mobilität in Thüringen" des DGB-Bildungswerks Thüringen weiß man das. Tina Morgenroth, Projektmitarbeiterin, sagt, die negative Stimmung in der Bevölkerung sei in den letzten Monaten spürbarer geworden.

"Das hat auch viel mit dem gesellschaftlichen und politischen Klima zu tun: Wie fühle ich mich als Migrantin oder Migrant in Thüringen? Und da gibt es immer wieder ausländische Beschäftigte, auch Kolleginnen aus unserem Team, die sich nicht wohl fühlen und Thüringen verlassen." Sie könne es nachvollziehen, so Morgenroth, wenn die Menschen gingen.

Laut Tina Morgenroth ist die negative Stimmung in der Bevölkerung in den letzten Monaten spürbarer geworden. Bildrechte: Tina Morgenroth

Konkret äußere sich eine mangelnde Willkommenskultur auch immer wieder an strukturellen Probleme in Betrieben: "Arbeitsanweisungen sind in nicht verständlichen Sprachen, was Probleme verursacht. Dann spielen auch Vorurteile und Stereotype der deutschen Kolleg*innen gegenüber ausländischen Beschäftigten eine Rolle. Diskriminierung begegnet unseren Ratsuchenden häufig. Das spielt auch außerhalb der Arbeit eine Rolle, das ist einfach nicht ewig aushaltbar."

Dennoch verweisen die Beraterin und auch die Aussagen einer polnischen Arbeiterin, mit der der MDR THÜRINGEN sprechen konnte, darauf, dass es für Arbeitsmigranten in Thüringen aus wirtschaftlicher Sicht generell nicht wirklich attraktiv ist. Die polnische Frau arbeitet in der Logistikbranche. Sie spricht von einem ausbeuterischen Arbeitsumfeld: Die Mitarbeiter würden ausgenutzt; obwohl viele polnische Firmen im Unternehmen arbeiteten, gäbe es wichtige Aushänge nicht in ihrer Sprache, Versprechungen würden nicht eingehalten. Sie sagt: "Ich habe mich an Thüringen gewöhnt, aber der Verdienst und das Arbeitsklima auch unter den Mitarbeitern ist schlecht."