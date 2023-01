25 Prozent der Unternehmen hätten nach einer internen Umfrage von Automotive Thüringen Ende vergangenen Jahres angekündigt, im Ausland zu investieren. Einige Autohersteller erwarteten in diesem Zusammenhang von ihren hiesigen Zulieferbetrieben, für Produktionen mit in die Region zu gehen, in der man produziere, also "Local Content" in den Zielmärkten.