Die Deutsche Bahn will mit dem Fahrplanwechsel im Dezember ihre Angebote auf stark genutzten Strecken ausweiten. Vor allem zwischen Berlin und Nordrhein-Westfalen sowie Berlin und München sollen mehr Züge fahren. Auch in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gibt es neue Angebote. Bahnvorstand Michael Peterson kündigte im Fahrplan 2024 so viele neue Verbindungen an wie seit 20 Jahren nicht mehr.