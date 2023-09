Zum Fahrplanwechsel im Dezember wird es mehr Zugverbindungen von Deutschland nach Österreich, Belgien und Frankreich geben. Wie die Deutsche Bahn (DB) und die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) mitteilten, wird eine neue ICE-Verbindung zwischen Hamburg und Wien über Berlin und Nürnberg eingerichtet. Zudem fährt demnach künftig jeden Tag ein ICE von Berlin über Frankfurt am Main und Stuttgart nach Innsbruck. Derzeit wird diese Verbindung nur an Wochenenden angeboten.

Auch auf die verstärkte Nachfrage nach Nachtzügen reagieren die beiden Konzerne. Ab Dezember bieten die DB und die ÖBB von Berlin und Wien aus Nightjet-Verbindungen nach Paris und Brüssel an. Diese Verbindungen werden anfangs dreimal die Woche, ab Herbst 2024 dann täglich gefahren. Bisher sind die ÖBB und die DB auf diesen Strecken nicht mit Nachtzug-Angeboten unterwegs. Seit wenigen Monaten bietet aber das private Unternehmen European Sleeper Nachtfahrten von Berlin nach Brüssel über Amsterdam an.

Zudem investieren die ÖBB und DB nicht nur in neue Verbindungen, sondern auch in neue Züge. Auf der Strecke Frankfurt am Main nach Klagenfurt über München und Salzburg wird ab dem Fahrplanwechsel das neuste Fernverkehrsmodel der ICE 4 zum Einsatz kommen.