Trotz des heftigen Streits um die künftige Struktur hält Infrastrukturministerin Susanna Karawanskij (Linke) an einem Oberzentrum für Südthüringen fest. Sie sagte MDR THÜRINGEN, die Region müsse auch einen Gegenpol liefern können zu den neuen Oberzentren in Oberfranken. Bayern hat Coburg und Bad Kissingen als Oberzentren ausgewiesen. Nach Karawanskijs Aussagen steht ein Oberzentrum in Südthüringen deshalb nicht zur Disposition.