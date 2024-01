Am Freitag wird es in Ostthüringen zudem voraussichtlich zu Einschränkungen im Straßenverkehr aufgrund der Bauernproteste geben. Auf der B88 wollen Landwirte mit bis zu 50 Traktoren von Orlamünde bis nach Jena fahren. Der Protest ist von halb sechs Uhr am Morgen bis zehn Uhr angemeldet.

Landwirte wollen zum Protest am Freitag auch in Westthüringen zusammenkommen. Von 13 bis 14 Uhr ist eine Kundgebung im Bereich der Wartburg geplant. Der Kreisbauernverband Eisenach-Bad Salzungen erwartet 50 bis 100 Traktoren. Auch Landrat Reinhard Krebs (CDU) und Frau Burghauptmann Franziska Nentwig werden dort reden. Die Bauern wollen einen Marktstand mit regionalen Produkten aufbauen.

Auch in Südthüringen kann es am Freitag erneut zu Verkehrsbeeinrächtigungen führen. So planen Landwirte eine Traktorenrundfahrt in Meiningen. In Kaltennordheim im Kreis Schmalkalden-Meiningen wollen Bauern zudem zwischen fünf und 18 Uhr erneut den Verkehr blockieren. Laut Veranstalter wollen sich etwa 25 Personen mit Traktoren beteiligen.